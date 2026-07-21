Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde bireysel toplu iadelere yönelik yeni uygulamaya başlandı.

Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ne teslim ederek gerçekleştirebilecek.

200 ADEDİN ÜZERİNDEKİ İADELERDE TEŞVİK 0,50 TL OLACAK

Depozito İade Sistemi'nin mevcut işleyişinde bireysel kullanıcılar açısından herhangi bir değişiklik yapılmadı. Vatandaşlar, Depozito İade Makineleri aracılığıyla günde 200 adede kadar DOA logolu ambalajı teslim ederek ambalaj başına 1 TL teşvik almaya devam edecek.

Günlük 200 adedin üzerinde ambalaj iadesi yapmak isteyen kullanıcılar ise işlemlerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu merkezlerde yapılan toplu iadelerde ambalaj başına 0,50 TL depozito teşvik ödemesi yapılacak. Yeni uygulamayla birlikte yüksek hacimli iadelerin daha düzenli şekilde yönetilmesi ve depozito sisteminin daha verimli işlemesi hedefleniyor.