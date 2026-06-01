2022'de üretimi İspanya'ya kaydırılan Fiat Doblo'nun modelinin üretimi, 2026 rotasını tekrar Bursa'daki Tofaş fabrikasına çevirdi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Doblo'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Bursa'daki üretim hatlarına geri döneceğini duyurdu.

Yerli üretimin satış ve lojistik avantajlarını dile getiren Aytaç, bu stratejik adımın markanın ticari araç pazarındaki büyüme ivmesini güçlendireceğini söyledi.

MİLYONLARCA EURO YATIRIM PLANLANIYOR

Tofaş ve Stellantis arasında imzalanan anlaşmaya göre, K9 kodlu hafif ticari araçların üretimi için 256 milyon euroya varan bir yatırım yapılacak.

Yeni üretim döneminde; Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları adına banttan inecek modellerle yıllık 150 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.

Bursa'daki tesisler aynı zamanda Stellantis grubu markaları için geliştirilen K0 kodlu 1 tonluk hafif ticari araçların da küresel üretimi de üstelenecek.

İLK KEZ 2000 YILINDA BURSA'DA ÜRETİLMİŞTİ

Bu anlaşmaya göre üretilecek araçların yaklaşık 230 bin adetlik bölümü, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren Ram ProMaster City adıyla Kuzey Amerika pazarına ihraç edilecek.

İlk defa 2000'de Bursa'da üretime başlayan Fiat Doblo, Türkiye pazarında çeyrek asırlık zamanda diliminde 600 binden fazla satış rakamına ulaştı.

Yaşanan yeni gelişmelerle efsane araç, 2026'nın üçüncü çeyreğinde tekrar yerli üretim hatlarına dönecek.

İTHAL DOBLO'LAR SATILIYORDU

Üretimi 2023'te Tofaş'ta sona eren araç, beşinci ve altıncı nesliyle bir süredir Stellantis çatısı altında ithal olarak Türkiye pazarında satışa sunuluyordu.