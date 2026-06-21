Kemal Kılıçdaroğlu’nun SÖZCÜ TV’de konuk olduğu program iktidar partisinde rahatsızlık yarattı. AKP MKYK Üyesi Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamayla, Barış Terkoğlu, Senem Toluay Ilgaz ve Aslı Kurtuluş Mutlu’nun sorularını ve tutumunu eleştirdi.



Ünal, Kılıçdaroğlu’na yöneltilen soruların ve sunum tarzının habercilik ilkeleriyle örtüşmediğini öne sürerek, “Soru sormak başka, muhatabı kendi kanaatine mahkum etmeye çalışmak başkadır” ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU'NA SORULDU AMA AKP RAHATSIZ OLDU



Söz konusu yayını, istenilen cevap alınana kadar süren bir dayatma olarak niteleyen Ünal, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “İstedikleri cevabı alana kadar sormaya devam edeceği tehdidini savuran bir tutum gazetecilik değildir. Gazeteci cevap arayan kişidir, cevabı dayatan değil. Medya, fikirlere alan açtığı ölçüde kamusaldır. Kişilere zorunlu aidiyet ürettiği anda ise kamusal niteliğini kaybederek bir aparata dönüşür. Bugün yaşanan tam da budur.”