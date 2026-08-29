Edirne’de yıllar önce farklı bir tarım ürünü arayışına giren İskit ailesinin bademle başlayan üretim hikâyesi, bugün 160 dönümlük organik bir çiftliğe uzanıyor. 2001 ekonomik krizinin ardından alternatif ürün arayışına giren aile, Edirne’nin badem ezmesiyle tanınmasından ilham alarak 2003 yılında badem yetiştiriciliğine başladı.

Yaklaşık 600 dönümlük tarım arazisinde çeşitli ürünler yetiştiren aile, ilk etapta 70 dönümlük alana yaklaşık 2 bin badem ağacı dikti. Aradan geçen yıllarda fırtına, sel ve yangın gibi zorlu koşullara rağmen üretimden vazgeçmeyen İskit ailesi, badem bahçesini genişletti.

Bugün yaklaşık 160 dönümlük alanda 3 bin 500’e yakın badem ağacı bulunuyor. Aile, 2012 yılından bu yana ise üretimini sertifikalı organik olarak sürdürüyor. Bu yıl yağışların da olumlu etkisiyle bahçede verimin yüksek olması beklenirken, yaklaşık 10 ton badem hasadı hedefleniyor.

KRİZDEN ÇIKAN FİKİR, YILLAR İÇİNDE BÜYÜDÜ

Gülşan İskit, uzun yıllardır tarımla uğraştıklarını ve 2001 ekonomik krizinin ardından farklı bir üretim modeline yönelmek istediklerini anlattı.

Edirne’nin badem ezmesiyle tanınmasının kendilerine fikir verdiğini belirten İskit, "2001 krizinde çiftçi çok etkilendi. Bayağı sıkıntılardan sonra ‘Biz ne yapabiliriz, nasıl bir değişikliğe gidebiliriz?’ diye düşünürken Edirne’nin badem ezmesi ünlü olduğu için biz de badem ekelim dedik" ifadelerini kullandı.

İlk olarak 70 dönümde yaklaşık 2 bin ağaçla başlayan üretimin zamanla büyüdüğünü belirten İskit, doğa olayları nedeniyle ciddi kayıplar da yaşadıklarını söyledi. Bir fırtınada yaklaşık 200 ağacın devrildiğini aktaran İskit, tüm zorluklara rağmen bahçeyi büyütmeye devam ettiklerini ifade etti.

160 DÖNÜMLÜK ORGANİK ÇİFTLİĞE DÖNÜŞTÜ

İskit ailesinin badem üretimi, yıllar içerisinde yalnızca büyümekle kalmadı, organik tarıma da dönüştü. Aile, 2012’den itibaren sertifikalı organik üretim yapmaya başladı.

Bu yıl bahçede verimin iyi olduğunu belirten İskit, "Bu yıl verimimiz iyi. Yaklaşık 10 ton badem hasadı bekliyoruz." dedi.

“BU BİR KADIN GİRİŞİMİ”

Yaklaşık 23 yıldır Londra’da yaşayan Özge İskit ise çiftliğin kuruluşunda annesinin önemli bir rol üstlendiğini ve üretimde kadın emeğinin öne çıktığını söyledi.

Çiftlikte çalışanların tamamının kadın olduğunu belirten İskit, "Bu bir kadın girişimi. Burada bütün çalışanlarımız kadın, bir tek babam var erkekleri temsil ediyor. Badem çiftliğini anlatırken bunun kadının emeği olduğunu da anlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Ailesine özellikle pazarlama ve markalaşma konusunda destek verdiğini ifade eden Özge İskit, bu yıl hasat döneminde yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle Londra’dan Edirne’ye geldi. Traktörün başına geçen İskit, hasada bizzat katıldı.

İşçi bulmakta yaşanan zorluğun kendisini harekete geçirdiğini belirten İskit, “Bu sene işçi bulma konusunda o kadar sıkıntı çektik ki ‘Tamam, ben ayarlayıp geleceğim, toplamayı ben yapacağım.’ dedim. O yüzden bu seneki badem toplayıcısı benim” ifadelerini kullandı.

Ailesinin yıllar içinde ortaya koyduğu emeğin kendisi için büyük anlam taşıdığını dile getiren İskit, “Annemin, babamın buraya hayatlarını vermiş olmaları, sıfırdan bir çiftlik yaratmış olmaları, konvansiyonel çiftçilikten organik tarıma geçip yepyeni bir ürün yaratmış olmaları benim için çok önemli.” dedi.