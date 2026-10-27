Aydın’ın gözde turizm merkezlerinden Kuşadası'nda doğa yürüyüşüne çıkan yabancı turist ailesi korku dolu anlar yaşadı. Olay, ilçeye bağlı Güzelçamlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA YOLLARINI KAYBETTİLER

Tatillerini geçirmek üzere Kuşadası'na gelen 2'si çocuk 4 kişilik Alman uyruklu aile, Güzelçamlı çevresinde keşif yapmak amacıyla doğa gezisine çıktı. Ancak arazinin engebeli yapısı ve havanın kararması nedeniyle yönlerini kaybeden aile, ormanın derinliklerinde mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla dönüş yolunu bulamayan aile, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak kaybolduklarını bildirdi ve yardım istedi.

12 KİŞİLİK JANDARMA TİMİ GECE BOYUNCA İZ SÜRDÜ

İhbarın ardından bölgeye 12 personelden oluşan jandarma arama-kurtarma timi sevk edildi. Karanlıkta zorlu arazi koşullarına rağmen çalışma başlatan ekipler, cep telefonu sinyalleri ve arazi iz takibi sonucunda kayıp turistlerin izine ulaştı.

Alman aile, gece saatlerinde Otomatik Tepe mevkisinde jandarma timleri tarafından bulundu. Olay yerinde kontrolleri yapılan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen aile fertleri, ekipler eşliğinde güvenli bölgeye indirildi.