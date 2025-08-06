Murat ÖZDEMİR / KORKUSUZ
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan doğa sporcusu üzücü bir kazayla yaşamını kaybetti.
Gönüllü itfaiyeci ve profesyonel dalgıç olan Naim Sıdra (36), Gündoğan koyundaki bir iskeleden denize balıklama atladı.
Komadaydı Çevredekilerin denizde hareketsiz kaldığını fark edip yardımına koştuğu 36 yaşındaki talihsiz adam, vatandaşların çabalarıyla sudan çıkarılarak hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Burada boynunun kırıldığı tespit edilen Naim Sıdra, yoğun bakım ünitesine konuldu.
2 hafta boyunca hayata tutunmaya çalışan genç sporcu, tüm çabalara rağmen dün yaşam mücadelesini kaybetti.
Ölümü doğa sporcuları arasında şok etkisi yaratan Sıdra’nın cenazesi Aydın’ın Yenipazar ilçesinde toprağa verilecek.