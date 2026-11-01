Kathmandu Post’un haberine göre, Bajura güvenlik güçlerine doğa yürüyüşüne çıkan 20 yaşındaki bir gencin kaybolduğuna ilişkin ihbar yapıldı.
İhbarın ardından bölgede helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, yürütülen çalışmalar sonucunda gencin cesedini bölgedeki kutsal bir ziyaret yerinin yakınlarında buldu.
BİR KİŞİ DE HELİKOPTERLE KURTARILDI
Yetkililer, gencin ölümüne kar yağışı ve dondurucu soğuk gibi olumsuz hava koşullarının neden olmuş olabileceğini düşünüyor.
Öte yandan, Kanchanpur bölgesinde doğa yürüyüşüne çıkan başka bir gencin de kötü hava koşulları nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan genç, bölgeye gönderilen helikopterle kurtarıldı.