Olay, 25 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Adatepebaşı köyü yakınlarında 17 kişilik bir grupla doğa yürüyüşü yapan Bartu, Gürleyik Şelalesi civarında gözden kayboldu. Grup üyeleri durumu jandarmaya bildirdi ve geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

120 KİŞİLİK ARAMA EKİBİ

Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, Jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve çevre illerden gelen destek ekiplerinin yanı sıra köylüler de yer aldı. İz takip köpekleri, dronlar ve özel eğitimli arama timlerinin yer aldığı yaklaşık 120 kişilik ekip, zorlu arazi şartlarında Bartu’ya ulaşmaya çalıştı.

CESEDİ ŞALALE YAKINLARINDA BULUNDU

Adil Bartu’nun cansız bedeni, 26 Mayıs akşamı saat 19.34’te Gürleyik Şelalesi yakınlarında bulundu. Arazi şartları nedeniyle cenazenin bölgeden çıkarılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kazdağı'nda yürüyüş yaptığı sırada kaybolan vatandaşımızın bulunması için çok sayıda kurumun ve bölge halkının katılımıyla kapsamlı arama kurtarma çalışmaları yürütülmüştür. Üzüntüyle belirtmek isteriz ki 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 19.34 itibarıyla vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.