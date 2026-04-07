Doğada kendiliğinden yetişebilen ve bahçe ortamında zahmetsizce büyütülebilen dut, sahip olduğu yüksek besin değerlerine rağmen günlük beslenme alışkanlıklarında hak ettiği yeri bulamıyor. Uzmanlar, bu meyvenin içeriğindeki vitamin, mineral ve biyolojik bileşenlerin genel vücut sağlığı üzerinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

Dutun en belirgin özelliklerinden biri, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ve hücre onarımını hızlandıran yüksek C vitamini içeriği. Özellikle kurutulmuş formuyla önemli bir demir kaynağı haline gelen bu meyve, kansızlık sorunu yaşayanlar ve hamile bireyler için doğal bir takviye niteliği taşıyor.

Ayrıca yapısında bulunan polifenoller ve resveratrol bileşikleri, yaşlanma etkilerini geciktirirken kalp sağlığını koruyan güçlü antioksidanlar olarak görev yapıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTUYOR

Diyabet yönetimi açısından da dikkat çeken dut, özellikle yapraklarındaki özel bileşenler sayesinde karbonhidratların emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengede tutmaya yardımcı oluyor. Bu özelliği, yüksek lif içeriğiyle birleştiğinde sindirimi kolaylaştırmakta ve kilo kontrolü süreçlerini destekliyor.

Kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini ve kalsiyumu bir arada sunan meyve, osteoporoz riskine karşı koruyucu bir kalkan oluştururken, içeriğindeki B grubu vitaminleri ile metabolizmayı ve sinir sistemini güçlendiriyor.

BEYAZ DUT DAHA YÜKSEK ŞEKERE SAHİP

Tadım açısından beyaz dut en yüksek şeker oranına sahipken; siyah ve kırmızı dutlar daha keskin ve hafif ekşimsi bir aroma sunuyor.

Meyvenin son derece hassas ve çabuk bozulan yapısı, uzun süreli taze depolamayı zorlaştırsa da farklı tüketim yöntemleri bu sorunu ortadan kaldırıyor.