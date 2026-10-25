Karadeniz'de yaşayan bir üreticinin doğa gezisinde bulduğu aslan yelesi mantarı, balkonunda kurduğu küçük üretim alanıyla gelir kaynağına dönüştü. Ayda kilogramlarca mantar hasat eden üretici, ürününün kilosunu 2000 liradan sattığını söyledi.

Mantarı ilk kez bir kayın ağacının gövdesinde, sarkık beyaz saçaklar halinde gören üretici, araştırmasının ardından türün bilimsel adının Hericium erinaceus olduğunu öğrendi. Topladığı mantarın bir kısmını eve getirip internetten edindiği bilgilerle kendi misel kültürünü oluşturdu.

Üretime nasıl başladığını anlatan üretici, “Başta meraktan başladım. Bir baktım ki mantar büyüyor, çoğalıyor. Balkonda küçük bir alan hazırladım, düzenli nem verince üretim çok iyi ilerledi” dedi.

HER BLOKTAN 2–3 KEZ HASAT ALIYOR

Üretici, talaş ve besin karışımıyla hazırlanan steril bloklara misel ekerek üretim yaptığını, sıcaklığı da 18–22 derece civarında tuttuğunu belirtti. Her bloktan 2–3 kez hasat aldığını söyleyen üretici, kullandığı alanı ve bakım sürecini şöyle anlattı:

“Balkonun bir köşesi yetiyor. Nemlendirme spreyiyle günde birkaç kez su veriyorum. Doğru ortam olunca mantar kendi kendine büyüyor.”

“YETİŞTİRDİĞİM AN HEMEN SATILIYOR”

Üretici, müşterilerinin genellikle sporcular, sağlıklı beslenme uzmanları ve tıbbi mantar kullanan kişiler olduğunu belirterek, “Talep çok fazla, yetiştirdiğim an hemen satılıyor” dedi.

Küçük alanlarda yapılan bu üretimde kontrollü ve hijyenik koşulların önemine dikkat çeken uzmanlar ise aslan yelesi gibi mantarların Türkiye'de alternatif bir tarım modeli olabileceğini belirtti.