Yalnızca 2026 yılında 3 binden fazla güney dağ sarı bacaklı kurbağası ve iribaş, California’daki San Bernardino ve San Jacinto dağlarında doğaya bırakıldı. Çalışmalar, geçmişte bölgede oldukça yaygın olan türün yeniden çoğalmasını sağlamayı amaçlıyor.

YAŞAM ALANLARININ YÜZDE 92'SİNDEN KAYBOLDULAR

Dağ sarı bacaklı kurbağaları geçmişte California'nın yüksek kesimlerindeki göl ve akarsularda oldukça yaygındı. Ancak 1960'ların sonlarından itibaren sayıları hızla azalmaya başladı. Bugün tür, tarihsel yaşam alanlarının yaklaşık yüzde 92'sinde artık görülmüyor.

Özellikle güney dağ sarı bacaklı kurbağasının durumu kritik seviyeye ulaştı. Uzmanların tahminine göre doğal yaşam alanlarında 200'den az yetişkin birey kaldı. Hastalıklar, bölgeye sonradan getirilen yırtıcı balıklar, orman yangınları ve kuraklık türün gerilemesinde etkili oldu. California Balık ve Yaban Hayatı Dairesi de yabancı balık türleri, hastalıklar ve kuraklığı popülasyon kaybıyla ilişkilendirilen başlıca etkenler arasında gösteriyor.

Kurbağaları tehdit eden en önemli hastalıklardan biri öldürücü chytrid mantarı. Bu nedenle bazı kurbağalar doğaya bırakılmadan önce kontrollü şekilde mantara maruz bırakılıp ardından tedavi ediliyor. Böylece hayvanların hastalığa karşı daha dirençli hale gelmesi amaçlanıyor.

20 YILDIR YENİDEN ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Türü yok olmaktan kurtarmaya yönelik çalışmalar 2006'da bir kurtarma girişimi olarak başladı. Zaman içerisinde program; kontrollü üretim, genetik çeşitliliğin korunması, hastalıklarla mücadele ve kurbağaların yeniden doğaya kazandırılmasını kapsayan geniş bir çalışmaya dönüştü.

Bu yıl kurbağaların bırakıldığı alanlardan biri de Big Bear bölgesindeki Bluff Lake oldu. Ekipler, kontrollü koşullarda yetiştirilen kurbağaları yüksek rakımlı doğal yaşam alanlarına taşıyarak göl ve çevresine bıraktı. Doğaya dönen hayvanlar kendi hallerine bırakılmıyor; araştırmacılar sağlık durumlarını, hayatta kalma oranlarını ve yeni ortamlarına uyumlarını takip ediyor.

Programın uzun vadeli hedefi ise yalnızca doğaya binlerce kurbağa bırakmak değil, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan üreyebilen ve varlığını sürdürebilen popülasyonların yeniden oluşmasını sağlamak.