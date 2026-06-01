California Halk Sağlığı Departmanı'nın verilerine göre kasım ayından bu yana yabani mantar tüketimine bağlı en az 50 zehirlenme vakası tespit edildi. Bu vakalardan 4'ü ölümle sonuçlanırken, bazı hastaların karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi. Yetkililer, bu sayının eyalette son yıllarda görülen en ciddi mantar zehirlenmesi dalgalarından biri olduğunu ifade ediyor.

ÖLÜMCÜL TÜRLER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlar, vakaların büyük bölümünde 'Death Cap' (ölüm şapkası) ve 'Western Destroying Angel' adı verilen son derece zehirli mantar türlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Bu mantarlar görünüş olarak yenilebilir türlere benzeyebildiği için birçok kişinin farkında olmadan tükettiği ifade ediliyor.

Sağlık yetkililerine göre özellikle yağışlı geçen kış ve ilkbahar ayları, zehirli mantarların yayılımını artırdı. Son dönemde görülen yağmurların ardından eyalet genelinde yabani mantar yoğunluğunun dikkat çekici şekilde yükseldiği belirtiliyor.

BELİRTİLER SAATLER SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, mantar zehirlenmelerinde belirtilerin hemen başlamayabileceğine dikkat çekiyor. Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin tüketimden 6 ila 24 saat sonra ortaya çıkabildiği belirtilirken, bazı durumlarda karaciğer ve böbreklerde ciddi hasar oluşabildiği ifade ediliyor.

Yetkililer, yabani mantarların pişirilmesinin veya farklı işlemlerden geçirilmesinin her zaman güvenli hale getirmediğini vurguluyor. Özellikle ölümcül türlerde bulunan toksinlerin yüksek sıcaklıklara rağmen etkisini koruyabildiği belirtiliyor.

UZMANLARDAN NET UYARI

California'daki sağlık kurumları, mantar toplama konusunda deneyimli kişilerin bile zaman zaman ölümcül türleri yenilebilir mantarlarla karıştırabildiğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlara, doğadan toplanan mantarları tüketmek yerine yalnızca güvenilir ticari kaynaklardan temin edilen ürünleri tercih etmeleri tavsiye ediliyor.