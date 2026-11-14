6 Kasım'da topladığı mantarı tüketen Alp, bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp'in karaciğerinde, mantar zehirlenmesine bağlı ağır hasar oluştuğu belirlendi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyulan Alp için ailesi ve yakınları donör çağrısında bulundu. Çok sayıda kişi uygun donör bulunması için uğraştı. Ancak donör bulunamadı ve Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Alp için İsabeyli Çarşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazesi İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.