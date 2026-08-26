Fransa’da 1980’li yıllarda tarımda kimyasal pestisit kullanımını azaltmak amacıyla Asya’dan ithal edilen ve 1995 yılı itibarıyla kitleler halinde doğaya salınan Asya uğur böceği, yerli böcek popülasyonları ve tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilere yol açtı.

YAYILIMI SONUNDA DOĞRULANDI

INRA (Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü) Antibes Merkezinde geliştirilen yöntemlerle kitlesel üretimi yapılan Asya uğur böceğinin, resmi salım programlarından önce, 1992 yılında Fransa’nın güneydoğusunda doğaya kaçarak yerleştiği saptandı. Türün ülke genelindeki uyum süreci ve yayılımı 2006 yılında resmi olarak doğrulandı.

YERLİ UĞUR BÖCEĞİ POPÜLASYONU %40 DÜŞTÜ

Biologlar, Asya uğur böceğinin yerli türlerin yumurta ve larvalarını tüketerek "lonca içi avcılık" yaptığını ve yerel türlerin üremesini engellediğini belirtti. Türün ayrıca diğer avcıları uzaklaştıran veya öldüren kimyasal bir salgı ürettiği, taşıdığı Hesperosporis harmoniae adlı mikroskobik parazit ile yerli uğur böceklerinde ölümlere yol açtığı kaydedildi.

2012 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, iki benekli kırmızı uğur böceği popülasyonu, Asya uğur böceğinin yarattığı rekabet ve baskı nedeniyle %40 oranında azaldı.

ŞARAP ÜRETİMİNE VE YERLEŞİM ALANLARINA ETKİSİ

İstilacı türün etkileri yalnızca ekosistemle sınırlı kalmadı. Hasat sırasında üzüm salkımlarına karışan böceklerin salgıladığı sıvılar nedeniyle İsviçre ve ABD’deki şarap üretimlerinde koku ve tat bozulmaları meydana geldi.

Sonbahar aylarında binalara sığınan böceklerin, evlerin çatı katları ve duvar köşelerinde binlerce bireylik gruplar oluşturduğu bildirildi.

Uzmanlar, yerli uğur böceği türlerinin henüz tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmadığını ancak popülasyon dengesinin kırılganlığını koruduğunu aktardı. Araştırmacılar, yerli türlerin korunması için doğal çitlerin, odun yığınlarının ve kimyasal uygulanmayan tarım alanlarının muhafaza edilmesini öneriyor.