Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicinin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son yapılan incelemelerde, zeytinyağı kategorisinde faaliyet gösteren üç farklı markanın ürünlerinde mevzuata aykırı içerik tespit edildi.

ÜRÜNLERDE "AYNI DEĞERİ TAŞIMAYAN MADDE" TESPİT EDİLDİ

Bakanlık tarafından yürütülen laboratuvar analizleri sonucunda, zeytinyağlarının içerisine nitelik olarak daha düşük ve ucuz olan tohum yağlarının karıştırıldığı (paçal yapıldığı) belirlendi.

Söz konusu işlem, resmi kayıtlara "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" tanımıyla geçti.

Gıda mevzuatında tağşiş; bir ürünün doğal yapısına, değerini düşürecek veya niteliğini değiştirecek şekilde farklı maddelerin eklenmesi olarak ifade ediliyor. Zeytinyağı denetimlerinde de benzer şekilde ürün kalitesinin ve ekonomik değerinin düşürüldüğü kaydedildi.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN MARKALAR

Bakanlığın yayımladığı kamuoyuna duyuru listesinde ("Sarı Liste"), standartlara uygun bulunmayan ürünler ve üretici firmalar sıralandı. Güncellenen listede yer alan zeytinyağı markaları ve ilgili firmalar şu şekildedir:

Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı – VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı – Balçiftliği Gurme Şarküteri

ALİN Naturel Sızma Zeytinyağı – PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi

Bakanlık yetkilileri, gıda ürünlerinde taklit ve tağşişin önlenmesine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.