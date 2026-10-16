Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde doğal gaz ararken sıradan bir mühendislik projesi, dünyanın en yıkıcı çevre felaketlerinden biri haline geldi. Endonezya’da meydana gelen olayda, 3 bin metre derinliğe kadar inen dev sondaj matkabı, yer altındaki en tehlikeli katmanlardan birini tetikledi. Koruyucu muhafaza borularındaki tek bir teknik ihmal, devasa bir yer altı basıncını serbest bıraktı ve açılan kuyu bir anda durdurulamaz bir felaketin merkez üssü oldu.

ZEHİRLİ ÇAMUR 12 KÖYÜ BİRDEN YUTTU

Sondaj kuyusundan fışkırmaya başlayan yüksek sıcaklıktaki zehirli çamur ve gaz, kısa sürede kontrol edilebilir seviyenin üzerine çıktı. Günlerce süren müdahalelere rağmen durdurulamayan devasa çamur akıntısı, çevredeki 12 köyü, onlarca fabrikayı, ana karayollarını ve binlerce dönümlük tarım arazisini haritadan sildi. 40 binden fazla insanın evsiz kaldığı bölgede, yerleşim yerleri adeta dev bir çamur denizinin altına gömüldü.

YERİN ALTI HALA KAYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Bilim insanlarını ve mühendisleri çaresiz bırakan bu felaketin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen, yer altından fışkıran sıcak çamur henüz durdurulabilmiş değil. "Lusi" olarak adlandırılan ve dünyanın en büyük aktif çamur yanardağına dönüşen bu devasa çukur, bugün hâlâ kaynamaya ve çevresini yutmaya devam ediyor. Uzmanlar, yer altındaki haznenin tamamen boşalmasının onlarca yıl daha sürebileceğini belirtiyor.