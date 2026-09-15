Avrupa'da doğal gaz depoları alarm veriyor. Bu kış buz kesecek gibi görünen Avrupa'da toptan gaz fiyatları 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel enerji arzındaki aksaklıklar ve jeopolitik gerilimler, kış öncesinde enerji ithalatçısı ekonomileri ve hanehalkını dev bir krizle karşı karşıya bırakıyor.

AVRUPA BU KIŞ BUZ KESECEK

Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının yaklaşık yüzde 68 seviyesine gerilemesi, mevsimsel ortalamaların 17 puan altında kalınmasına neden olarak kriz sinyallerini kuvvetlendirdi.

Rezervlerin kritik eşiğin altına sarkmasıyla birlikte kıtanın bu kış adeta buz kesmesi beklenirken, Hollanda merkezli TTF'de gazın megavatsaat fiyatı 83,4 euroya yükseldi.

İngiltere'de ise gaz kontratları 2,015 Sterlin seviyesine yükselerek 2022 sonlarından bu yana kaydettiği en yüksek rakama ulaştı.

Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki nakliye hatlarında yaşanan askeri ve lojistik aksamalar Katar'ın LNG sevkiyatlarını kısıtlarken, kış soğukları bastırmadan hemen önce tırmanan fiyatlar enflasyonist baskıyı ve fatura yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan bu dar boğazın, petrol fiyatlarındaki artışla birleşerek önümüzdeki aylarda hem üreticiler hem de tüketiciler üzerindeki mali baskıyı zirveye çıkarması bekleniyor.

Enflasyon endişelerini artıran mevcut tablonun, Avrupa ekonomilerinde soğuk kış şartlarıyla birlikte yeni kısıtlama ve destek paketlerini gündeme getirebileceği öngörülüyor.