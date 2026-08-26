Sıcak havaların etkisi sürse de dondurucu kış günleri hızla yaklaşıyor. İngiltere genelinde havaların soğumasıyla birlikte evlerde vanalar açılacak ve kabaran enerji faturaları yine gündeme gelecek. Ancak uzmanlar ortak kararla yaptıkları açıklamada, soğuklar bastırmadan 1 hafta içinde hanelerin mutlaka yapması gereken, faturaları yarı yarıya düşüren ve tamamen ücretsiz olan bir işlem konusunda uyarıyor.

1 HAFTA İÇİNDE MUTLAKA YAPILMASI GEREK

Uzmanların ortak kararına göre, uzun süre kullanılmayan radyatörlerin içinde biriken hava ısının eşit yayılmasını engelliyor. Bu durum kombinin evi ısıtmak için daha fazla enerji harcamasına ve faturanın doğrudan kabarmasına yol açıyor. Enerji uzmanı Selectra yetkililerinin de katıldığı ortak tavsiyede, sistem henüz kapalıyken Ağustos ve Eylül aylarında bu işlemin tamamlanması gerektiği vurgulandı. Kombiye en yakın petekten başlayarak vanadan gelen tıslama sesi kesilene kadar yapılan bu basit müdahale, kışın ilk gününden itibaren yüksek tasarruf sağlıyor.

SICAKLIĞI İKİ KATINA ÇIKARMANIN YÖNTEMİ

Tasarrufu katlamak için dikkat edilmesi gereken tek detay hava almakla da sınırlı kalmıyor. Radyatör aralarında biriken tozları kış öncesinde elektrikli süpürge ve mikrofiber bez yardımıyla temizlemek, odaların çok daha hızlı ve etkili ısınmasına imkan tanıyor.

Son olarak aksatılmadan yaptırılacak yıllık kombi bakımı, olası arızaların önüne geçerek sistemin maksimum verimle çalışmasını sağlıyor. Soğuklar kapıyı çalmadan atılacak bu birkaç basit adım, hem evinizin konforunu artırıyor hem de kış boyunca bütçenizi koruma altına alıyor.

"CEBİNİZDEN DAHA AZ PARA ÇIKAR"

Sürecin zamanlamasına dikkat çeken uzmanlar, "Şimdi harekete geçmenin avantajı çok açık: Sistem henüz kapalıyken ve yoğunluk yokken rahatça hareket edersiniz. Konforunuzdan ödün vermeden, ilk soğuk hava dalgası kapıya dayanmadan önce önünüzde haftalarınız var. Isıtma sistemini radyatörlerin havası alınmış şekilde çalıştırmak, kışın ilk gününden itibaren cebinizden daha az para çıkması demektir" açıklamasında bulundu.