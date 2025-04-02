Doğal gazda kademeli tarife dönemine yıl sonuna doğru geçilmesi planlanıyor.

Elektrikte bu yılın başında geçilen maliyet esaslı tarife dönemi ile yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan mesken aboneleri elektriğin gerçek maliyetini ödemeye başlarken, benzer bir uygulamanın doğalgazda da hayata geçmesi bekleniyor.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğru yere yapılması için elektrikte başlattığı uygulamaya doğalgazda da geçeceğini, doğalgazda soğuk ve sıcak şehirlerin ayrıştırılarak kimsenin mağdur edilmemesinin sağlanacağını söyledi.

EN ÇOK TÜKETİM HAKKARİ’DE

Öner, Türkiye’de her 100 hanenin yaklaşık 59’unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğalgaz kullandığını kaydetti.

Hanelerde doğalgazın önemli bir kısmının ısınmak amacıyla kullanıldığını ve bunun da soğuk iklime sahip şehirlerde bir dezavantaj oluşturduğunu anlatan Öner “Bakanlık bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirleyerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak iklime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefliyor.

BAKANLIK TÜM VERİLERİ TEK TEK ÇIKARDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Son açıklanan 2023 verilerine bakıldığında hane başı ortalama tüketimin en yüksek olduğu il 1.401 metreküp ile Hakkâri olurken, bunu sırasıyla 1.348 metreküp ile Erzurum, 1.317 metreküp ile Ardahan, 1.311 metreküp ile Muş ve 1.224 metreküp ile Ağrı izledi. En az tüketim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 metreküp ile Osmaniye, 531 metreküp ile Mersin ve 566 metreküp ile Antalya’da gerçekleşti.

İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869 metreküp, Ankara’da 1067 metreküp, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti.

Bakanlık bütün bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belirleyerek bu tüketimin altında kalanları desteklemeye devam ederken, üstünde kalanlara ise gerçek maliyetleri yansıtmaya başlayacak” dedi.