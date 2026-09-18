Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte konutlarda ısınma ihtiyacı artarken, Nisan ayından bu yana yürürlükte olan kademeli doğal gaz tarifesi faturalar üzerinde belirleyici role sahip. Yürürlükteki sisteme göre, illere ve aylara özel olarak belirlenen tüketim limitlerinin aşılması durumunda kademe farkı yalnızca limiti geçen miktara değil, ilgili ayın toplam tüketiminin tamamına yansıtılıyor.

KADEMELER ARASINDAKİ FİYAT FARKI YÜZDE 70'İ BULUYOR

BOTAŞ’ın konut aboneleri için belirlediği tarifede Kademe-1 metreküp birim fiyatı 10,62 TL iken, Kademe-2 birim fiyatı 18 TL olarak uygulanıyor. İki kademe arasındaki yaklaşık yüzde 70’lik bu fark, sınır aşıldığı an faturalara doğrudan yansıyor. Oluşan nihai faturaya ayrıca sistem kullanım bedelleri ve yasal vergiler dahil ediliyor.

TÜKETİM LİMİTLERİ İLLERİN İKLİM ŞARTLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, aylık tüketim sınırları, kentlerin iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki tüketim verileri esas alınarak hesaplanıyor. İllere göre Kademe-1 üst sınırları şu şekilde uygulanıyor:

İstanbul: Eylül 29,23 m³, Ekim 43,73 m³, Kasım 101,71 m³, Aralık 198,12 m³

Ankara: Eylül 40,69 m³, Ekim 76,86 m³, Kasım 161,63 m³, Aralık 284,25 m³

Erzurum: İklim koşulları nedeniyle Aralık ayı üst limiti 319,60 m³

FATURALANDIRMA DÖNEMLERİ VE MERKEZİ SİSTEM HESABI

Okuma dönemi iki farklı ayı kapsayan faturalarda, her ayın günlük ortalama tüketim limiti ayrı ayrı hesaplanarak faturalandırma yapılıyor. Merkezi sistemle ısınan binalarda ise toplam tüketim miktarı bağımsız bölüm sayısına bölünerek hane başı tüketim tutarı tespit ediliyor.