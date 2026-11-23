Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte evlerde doğal gaz tüketimi artarken, beklenenden yüksek gelen faturalar vatandaşların bütçesini zorlamaya başladı. Özellikle aylık faturası 750 lira ve üzerine çıkan aboneler için tüketici dernekleri ve enerji uzmanlarından önemli bir hatırlatma yapıldı. Uzmanlar, fatura tutarını doğrudan kabul edip ödemek yerine hem faturadaki kalemlerin hem de doğal gaz sayacının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

SAYAÇTAKİ SON ENDEKS İLE FATURAYI KARŞILAŞTIRIN

Uzmanların dikkat çektiği ilk nokta, saha ekiplerinin yoğunluk nedeniyle yaptığı manuel okuma hataları. Fatura üzerinde yer alan "Son Endeks" rakamı ile kapınızdaki doğal gaz sayacının dijital veya mekanik ekranında yazan rakamın birebir örtüşmesi gerekiyor. Eğer faturadaki son endeks, sayacın üzerindeki mevcut rakamdan daha yüksek görünüyorsa, henüz tüketmediğiniz bir gazın bedeli faturanıza yansıtılmış anlamına geliyor. Bu durumda dağıtım şirketine yapılacak basit bir bildirimle fatura anında düzeltilebiliyor.

10 YILINI DOLDURAN SAYAÇLARDA ÖLÇÜM SAPMASI RİSKİ

Enerji ve tesisat uzmanlarının uyardığı bir diğer kritik detay ise sayaçların üretim ve damga tarihi. Mevzuata göre doğal gaz sayaçlarının belirli periyotlarla (genellikle 10 yılda bir) muayene edilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Mekanik aksamı yıpranan veya kalibrasyonu bozulan eski sayaçlar, geçen gaz miktarını olduğundan daha hızlı döndürerek yüksek tüketim yazabiliyor. Faturanızda olağandışı bir sıçrama fark ettiğinizde sayacın üzerindeki üretim yılını kontrol etmek ve dağıtım şirketinden sayaç kalibrasyon testi talep etmek yasal haklarınız arasında yer alıyor.

FAZLA ÖDENEN TUTAR NASIL GERİ ALINIYOR?

Faturada hata tespit eden veya sayacının hatalı ölçüm yaptığından şüphelenen aboneler, vakit kaybetmeden ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin müşteri hizmetlerine ya da e-Devlet üzerindeki abonelik işlemleri ekranından itiraz başvurusunda bulunabiliyor. Yapılan inceleme sonucunda haksız veya fazla tahsilat belirlendiğinde, aradaki fark bir sonraki faturadan mahsup ediliyor ya da abonenin banka hesabına doğrudan nakit iade olarak yatırılıyor.