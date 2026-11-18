Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte evlerde ısınma maliyetleri de yeniden gündeme geldi. Daha az enerji harcayarak evini sıcak tutmak isteyenler, basit ve ekonomik yöntemlere yöneliyor. Bu yöntemlerden biri de radyatörün arkasına yansıtıcı bir malzeme yerleştirmek.

Yöntemde pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmuyor. Hemen hemen her mutfakta bulunan alüminyum folyo, bu amaçla kullanılabiliyor. Folyonun parlak yüzeyi radyatöre bakacak şekilde duvarın arkasına yerleştirilerek ısının bir bölümünün yeniden odaya yansıtılması amaçlanıyor.

ISI KAYBININ ÖNÜNE NASIL GEÇİLİYOR?

Radyatörler çalışırken yalnızca odadaki havayı ısıtmıyor. Yaydıkları ısının bir bölümü, arkalarında bulunan duvar tarafından da emiliyor. Özellikle dış cepheye bakan ve yeterince yalıtılmamış duvarlarda bu durum ısı kaybına neden olabiliyor.

Alüminyum folyonun parlak yüzeyi, kızılötesi ısı ışınımının bir kısmını yeniden odaya doğru yansıtıyor. Böylece duvarın ısıyı emmesi azaltılmaya çalışılıyor. Bu uygulama, radyatörün ürettiği ısının daha verimli kullanılmasına yardımcı olabilecek basit yöntemler arasında gösteriliyor.

FOLYO YERİNE BU MALZEMELER DE KULLANILABİLİR

Radyatörlerin arkasında kullanılmak üzere özel olarak üretilen ısı yansıtıcı paneller ve filmler de bulunuyor. Yapı marketlerinde satılan bu ürünler, radyatörün ölçülerine göre kesilerek duvara uygulanabiliyor.

Bazı modellerde yansıtıcı yüzeyin yanı sıra ek yalıtım katmanı da yer alıyor. Ürünlerin fiyatları boyutlarına ve kullanılan malzemelere göre değişiyor. Bu tür uygulamalar, kapsamlı tadilatlara başvurmadan evdeki ısı kaybını azaltmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

Alüminyum folyo kullanılacaksa radyatörün yüzeyine temas etmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca folyonun hava dolaşımını engellemeyecek şekilde duvara sabitlenmesi önem taşıyor. Daha etkili bir uygulama için uzmanlar, sıradan mutfak folyosu yerine radyatörlere özel üretilmiş ısı yansıtıcı panellerin tercih edilmesini öneriyor.