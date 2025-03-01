Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyon 965 bin 453 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 21 milyon 985 bin 350 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 310 lira 30 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 500 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 13 bin 975 lira 82 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 644 lira 79 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 284 milyon 721 bin 245 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 284 milyon 605 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.