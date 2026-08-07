Avrupa Birliği (AB), küresel karbon salımını sıfırlama hedefleri doğrultusunda enerji ve ısıtma altyapısında tarihi bir dönüşüm sürecini başlattı. Yayımlanan yeni direktif kapsamında, konutlarda yıllardır yaygın olarak kullanılan doğal gazlı kombilerin kullanımı kademeli olarak sonlandırılacak.

Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) çerçevesinde hazırlanan takvimle birlikte, fosil yakıt odaklı ısınma teknolojileri yerini çevre dostu sistemlere bırakacak. Alınan karar, önümüzdeki yıllardan itibaren kademeli olarak yürürlüğe girerek konutlardaki ısınma alışkanlıklarını tamamen değiştirecek.

KRİTİK TARİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Belirlenen yasal düzenlemeye göre dönüşümün ilk somut adımları 2028 ve 2030 yıllarında atılacak. 2028 yılı itibarıyla inşa edilecek tüm yeni kamu binalarının "Sıfır Emisyon" kriterlerine uygun şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi zorunlu kılınacak.

Sürecin ikinci ayağında ise 2030 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni konutlar kapsama alınacak. Yeni yapılan konutlarda fosil yakıtlı kombi kullanımı tamamen yasaklanacak ve binalar sıfır emisyonlu ısıtma altyapısıyla teslim edilecek.

DOĞAL GAZLA ISINMA NE ZAMAN TAMAMEN SONA ERECEK?

AB'nin açıkladığı uzun vadeli iklim ve enerji yol haritası, kademeli kısıtlamaların nihai hedefini ortaya koyuyor. Uygulama takvimine göre 2040 yılına kadar kıta genelindeki mevcut tüm konutlarda doğal gazla ısınma uygulamasına tamamen son verilmesi planlanıyor.

Fosil yakıtlı geleneksel kombilerin aşamalı olarak piyasadan çekilmesiyle birlikte, mevcut binalardaki eski sistemler de zamanla devreden çıkarılacak. Böylece 2040 itibarıyla Avrupa genelindeki evlerde doğal gazlı ısıtma dönemi resmen kapanmış olacak.

KOMBİLERİN YERİNİ HANGİ YENİ TEKNOLOJİ ALACAK?

Doğal gazlı kombilerin tahtını sallayan ve yeni dönemin ana ısıtma kaynağı olarak belirlenen teknoloji ısı pompaları oldu. Havadan, sudan veya topraktan elde ettiği doğal enerjiyi iç mekan ısıtmasında kullanan bu sistemler, herhangi bir yakıt yakmadan çalışma prensibine dayanıyor.

Isı pompaları, yüksek verimlilik standartlarıyla da fosil yakıtlı alternatiflerine kıyasla muazzam bir üstünlük sağlıyor. Uzman değerlendirmelerine göre bu sistemler, tükettiği 1 birim elektrik enerjisiyle 5 birime kadar ısı enerjisi üreterek hem enerji tasarrufu hem de çevresel sürdürülebilirlik sunuyor.