EPDK'nin Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ilgili dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, şebekeye, sayaca veya tesisata müdahale edilerek müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması, standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi, gerekli tedbirlerin alınmaması suretiyle bu fiillere sebep olunması halinde izlenecek adımlarda değişikliğe gidildi.

Bu durumda, dağıtım şirketi ispatlayıcı somut bilgi ve belgelerle durumu EPDK'ye bildirdikten sonra kurul konuya ilişkin bir karar alıncaya kadar ilgili firmanın yeni başvuru dosyalarının kabul edilmeyeceği kararlaştırıldı.

Ayrıca, bu konulardaki inceleme ve soruşturmanın, EPDK tarafından mevzuatta yer alan sürelere itibar edilmeksizin öncelikli işlerden sayılacağı ifadesi eklendi.

Bununla birlikte EPDK, açılan soruşturma sonucunda yazılı ihtara gerek olmaksızın ilgili sertifikanın iptaline karar verebilecek.

Kurul tarafından sertifikanın iptal edilmesi durumunda, sertifika sahibi kişiler ile gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanları, EPDK tarafından ilgili dağıtım şirketine ve diğer dağıtım şirketlerine yazılı olarak bildirilecek.

Bunun yanı sıra, yetki durdurma konusunda da değişikliğe gidildi. İç tesisat ve servis hatları sertifikası dahilinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında daha önce belirlenen maddelere ek olarak, sertifika sahibinin, proje onayı olmadan iç tesisat imalatı yapması veya proje onayı için dağıtım şirketine sunduğu bilgilere aykırı işlem tesis etmesi halinde dağıtım şirketi, sertifikalı firma yeni başvuru dosyalarını ilgili mevzuata aykırılığın ortadan kalkmasına yönelik bilgi ve belgeleri kendisine ibraz edilip varsa gerekli işlemleri tesis edene kadar kabul etmeyecek.

Ayrıca, ilgili maddenin birinci fıkrasında belirtilen fiillerden aynı bent kapsamındakilerin sertifika süresi boyunca iki kez gerçekleştirilmesi halinde dağıtım şirketinin, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte tespitin yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde konunun ilgili mevzuat ihlali kapsamında incelenmesi için EPDK'ye bildirimde bulunması gerekecek.

Yeni başvuru dosyası sunması engellenen sertifika sahibi, dağıtım şirketi tarafından önceden onaylanmış projelerin henüz tamamlanmamış imalatı ve gaz açma işlerini, ilgili dağıtım şirketinin nezaretinde devam ettirecek. Sertifika sahibi tarafından ilgili mevzuata aykırılığın düzeltilmesi halinde, kuruma bildirim yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak dağıtım şirketince yetkisi tekrar açılacak.