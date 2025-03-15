Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 507 bin 477 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 595 bin 152 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin 134 lira 80 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 648 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 791 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 478 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 148 milyon 918 bin 461 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 148 milyon 641 bin 987 metreküp olarak kayıtlara geçti.