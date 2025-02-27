Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Şehit Kalmaz Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında dün akşam üzeri meydana gelen olayda, Salih- Emine C. çiftinin oturduğu dairede doğal gaz tahliye borusunda sızıntı meydana geldi. Salih- Emine C. çifti sızan gazdan etkilendi. Durumun fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çifti ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerinin sızıntıyı giderdiği dairede polis inceleme yaptı.