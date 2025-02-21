Doğal gaz ve elektrikte hane halkı için nisan ayına kadar bir fiyat artışı öngörmediklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TGRT’de katıldığı bir programda doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hedefimiz tabii mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunları yansıtmamak. Bu anlamda bu kışı doğal gaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiyoruz. Nisan ayına kadar hanehalkı için bir fiyat artışı öngörmüyoruz."