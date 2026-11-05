Çevre dostu doğal propan gazı kullanan bu monoblok sistem, geleneksel kombi ve kazanların aksine dışarıdaki havayı kullanarak binaları hem ısıtıyor hem de sıcak su ihtiyacını karşılıyor.

Güçlü kapasitesiyle dikkat çeken teknoloji, özellikle yalıtımı iyi olan yeni binalarda 1.200 metrekareye kadar, tadilat görmüş eski binalarda ise 750 metrekareye kadar olan devasa alanları tek başına ısıtabiliyor.

Zorlu kış şartlarında bile performansından ödün vermeyen sistem, dondurucu -10 derece soğukta dahi herhangi bir ek ısıtıcıya ihtiyaç duymadan binanın borularına 75 derece sıcaklıkta su gönderebiliyor.

Sıcaklığın -15 dereceye kadar düştüğü sert kış günlerinde ise 70 derecelik sıcak su sağlayarak, mevcut radyatörlü (petekli) eski binaların dönüşüm projelerinde büyük bir kolaylık sunuyor.

En yüksek enerji verimliliği sınıfı olan A+++ kategorisinde yer alan cihaz, tükettiği 1 birim elektrik enerjisine karşılık 5 birimin üzerinde ısı üreterek faturalarda ciddi bir tasarrufun önünü açıyor.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERMİYOR

Büyük boyutlarına rağmen gürültü kirliliğinin önüne geçmek için özel bir sessiz mod teknolojisiyle üretilen cihaz, gece işletiminde sesini neredeyse tamamen kısarak çevreye rahatsızlık vermiyor.

Akıllı ev sistemleriyle de tam uyumlu olan "aroTherm perform", 7 inçlik dokunmatik kontrol paneli ve mobil uygulaması sayesinde cep telefonundan kolayca yönetilebiliyor. En büyük avantajlarından biri ise çatılardaki güneş enerjisi (fotovoltaik) panelleriyle ortak çalışabilmesi; böylece sistem, ihtiyaç duyduğu elektriği güneşten karşılayarak işletme maliyetini neredeyse sıfıra indirebiliyor.

Çok daha büyük kompleksler için yan yana 6 adede kadar bağlanarak devasa bir ısı merkezi haline gelebilen bu yeni teknoloji, Türkiye'deki büyük konut ve işletmeler için fosil yakıtlardan kurtulmanın en güçlü yollarından biri olarak öne çıkıyor.