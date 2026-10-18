Türkiye genelinde düşen sıcaklıklarla birlikte konutlarda ısıtma amaçlı doğal gaz tüketimi yükselişe geçti. BOTAŞ tarafından 4 Nisan 2026 tarihinde uygulamaya alınan kademeli fiyatlandırma modeli, kış aylarının gelmesiyle birlikte milyonlarca konut abonesinin fatura hesaplamasını doğrudan etkilemeye başladı.

KADEMELİ TARİFE SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Yürürlükteki düzenleme kapsamında konut aboneleri aylık tüketim miktarlarına göre Kademe-1 ve Kademe-2 olmak üzere iki ayrı grupta değerlendiriliyor.

Her ilin iklim şartları ve geçmiş tüketim verilerine göre belirlenen kota dahilinde kalan aboneler Kademe-1 tarifesiyle destekli fiyattan ücretlendirilirken, sınırı aşan hanelerin ilgili aya ait tüketimleri Kademe-2 birim fiyatı üzerinden sisteme yansıtılıyor.

LİMİT AŞILDIĞINDA FATURA NASIL HESAPLANIYOR?

Sistemin uygulama esaslarında en belirleyici unsur tüketim kotasının aşılma biçimi oluşturuyor. Kademeli tarife mekanizması, yalnızca kotayı aşan kısmın yüksek fiyattan ücretlendirilmesi esasına dayanmıyor.

İlgili ay için belirlenen tüketim sınırının az bir miktarla dahi olsa aşılması durumunda, abonenin o aya ait toplam doğal gaz tüketiminin tamamı üst kademe olan Kademe-2 birim fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Bu nedenle tüketim kotasının aşılması, fatura tutarında doğrudan belirleyici rol oynuyor.

BİRİM FİYATLAR VE ETKİLENECEK ABONE SAYISI

Türkiye'deki yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık yüzde 12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin kademeli tarife sınırından etkilenmesi öngörülüyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli kademe sınırları içerisinde kalacağı hesaplanıyor.

Uygulanan güncel tarifeye göre:

Normal tüketim sınırları içerisindeki Kademe-1 birim fiyatı metreküp başına 10,62 TL olarak faturalandırılıyor.

Tüketim limitini aşarak Kademe-2 grubuna geçen aboneler için metreküp fiyatı 18 TL olarak yansıtılıyor.

Şehit aileleri ve gaziler için uygulanan kademesiz destekli metreküp fiyatı ise 5,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Nihai fatura bedeli; ÖTV, KDV ve dağıtım şirketlerinin sistem kullanım bedellerinin eklenmesiyle şehirlere göre farklılık gösterebiliyor.

Tüketim limitleri, şehirlerin coğrafi ve meteorolojik özellikleri dikkate alınarak her ay yeniden güncelleniyor. Kış mevsiminde ihtiyaç duyulan tüketim hacmi arttığı için aylık kotalar kademeli olarak yükseltiliyor. İstanbul'da ekim ayında 43,73 metreküp olan tüketim sınırı kasımda 101,71 metreküpe, aralıkta ise 198,12 metreküpe ulaşıyor. Ankara'da ise ekim ayındaki 76,86 metreküplük sınır, kasımda 161,63 metreküpe, aralıkta 284,25 metreküpe çıkıyor.

EKİM AYI İL BAZLI KADEME-1 TÜKETİM LİMİTLERİ