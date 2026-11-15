Doğal gazda destekli tarifeden yararlanmayı belirleyen tüketim sınırları kasım ve aralık ayları için yükseltildi. BOTAŞ'ın düzenlemesiyle Türkiye'deki 21,8 milyon abone içinde desteklenenlerin sayısı 19 milyondan 20 milyona çıktı. Desteksiz Kademe-2 tarifesinden etkilenecek abone sayısı ise 1,8 milyona indirildi.

Takvim'in haberine göre değişiklik, ekim tüketimlerini içeren faturaların gelmesiyle kademe sınırını aşan konut sayısının beklenenin üzerinde olduğunun görülmesinin ardından yapıldı. Limitlerin artırılmasıyla yüksek tüketimli daha az hanenin destek dışında kalması hedeflendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği kademe sistemi, bu kış ilk kez uygulanıyor. Tüketim sınırları önceki yılların hava koşulları ve doğal gaz kullanım miktarlarına göre belirlenmişti.

İSTANBUL'DA KASIM SINIRI 136,01 METREKÜP

İstanbul'da kasım ayı için 101,71 metreküp olan sınır 136,01 metreküpe, aralık ayı için 198,12 metreküp olan sınır ise 259,35 metreküpe çıkarıldı.

Haberde yer verilen illerin yeni aylık tüketim limitleri şöyle:

İl Kasım (metreküp) Aralık (metreküp) İstanbul 136,01 259,35 Ankara 283,73 420 İzmir 67,97 196,23 Ardahan 520,45 732,29 Diyarbakır 239,16 415,54 Erzurum 507,05 696,94 Kars 499,66 682,06 Sivas 373,42 510,74 Van 360,50 514,50

Ankara'da önceki kasım ve aralık sınırları sırasıyla 161,63 ve 284,25 metreküptü. Ardahan'da bu değerler 168,65 ve 266,79; Diyarbakır'da 74,62 ve 256,18; Erzurum'da 190,61 ve 319,60; Kars'ta ise 146,14 ve 251,35 metreküp olarak uygulanıyordu.

İKİ TARİFE ARASINDA 100 METREKÜPTE YAKLAŞIK 900 TL FARK

Sistemde destekli Kademe-1 için doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 TL, destek verilmeyen Kademe-2 için 18 TL olarak uygulanıyor. Bu tutarlara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli ekleniyor.

Haberdeki hesaplamaya göre bu kalemler dahil metreküp bedeli Kademe-1'de 17,88 TL, Kademe-2'de ise 26,73 TL oluyor. İstanbul'da kasım ayında 100 metreküplük tüketimin destekli tarifedeki yaklaşık faturası bin 800 TL, aynı tüketimin desteksiz tarifedeki karşılığı ise yaklaşık 2 bin 700 TL düzeyinde. İki tarife arasında yaklaşık 900 TL fark bulunuyor.

KİMLER KADEME UYGULAMASINDAN MUAF?

İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutuluyor. Şehit aileleri ve gaziler için vergi ve diğer bedeller eklenmeden önceki kademesiz destekli metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanıyor.

Haberde tüketimi azaltmak için kombi ve tesisat bakımının belirli aralıklarla yetkili firmalara yaptırılması, ısı kaybının önlenmesi, ısı yalıtımlı cam ve bina mantolaması öneriliyor. Güneş alan odaların perdelerinin gündüz açık tutulması da tasarruf önerileri arasında yer alıyor.