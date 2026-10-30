Doğal gazda kasım ayı için belirlenen tüketim sınırını aşan haneler, yalnızca limit üzerindeki kullanım için değil, tüketimlerinin tamamı için yüksek tarifeden ödeme yapacak. İstanbul'da sınır 101,71 metreküp olurken, bu miktarı aşıp 105 metreküp gaz kullanan bir abonenin 105 metreküplük tüketiminin tamamı üst kademeden hesaplanacak.

Takvim'in haberine göre, Enerji Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla geçtiği kademeli uygulama bu kış ilk kez devrede olacak. İllerin geçmiş yıllardaki hava koşulları ve doğal gaz tüketimleri esas alınarak belirlenen limitler, soğuk illerde daha yüksek tutuldu.

KASIM AYINDA HANGİ İLDE SINIR NE KADAR?

Kasım ayı için kaynakta yer verilen tüketim limitleri şöyle:

Adana: 27,72 metreküp

Antalya: 29,44 metreküp

İzmir: 61,43 metreküp

Diyarbakır: 74,62 metreküp

İstanbul: 101,71 metreküp

Rize: 101,96 metreküp

Kars: 146,14 metreküp

Hakkâri: 156,26 metreküp

Kütahya: 156,52 metreküp

Ankara: 161,63 metreküp

Ardahan: 168,65 metreküp

Erzurum: 190,61 metreküp

En düşük limit Adana için belirlenirken, kış aylarının daha soğuk geçtiği illerde daha yüksek tüketim sınırları uygulanacak.

VERGİ VE BEDELLERLE METREKÜP FİYATI 26,73 LİRA

Sistemde Kademe-1 kapsamındaki normal tüketimli haneler için doğal gazın metreküp fiyatı 10,62 lira, Kademe-2 kapsamına girenler için 18 lira olarak uygulanıyor. ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli eklendiğinde faturaya yansıyacak metreküp fiyatı Kademe-1'de 17,79 liraya, Kademe-2'de ise 26,73 liraya çıkıyor.

Türkiye'deki 21,8 milyon doğal gaz abonesinin yaklaşık 2,8 milyonu kademe düzenlemesinden etkileniyor. Haberde, 19 milyon abonenin desteklenmeye devam edeceği belirtiliyor. Mevcut uygulamada faturalara yüzde 50'nin üzerinde sübvansiyon sağlanırken, üst kademeye geçenler için bu destek kalkıyor.

KİMLER KADEMEDEN MUAF?

İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları ile şehit aileleri ve gaziler kademe uygulamasından muaf tutuluyor. Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz desteklemeli metreküp fiyatı, vergi ve sistem kullanım bedeli eklenmeden 5,31 lira olarak uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanıyor.

MERKEZİ SİSTEMDE TÜKETİM HANE SAYISINA BÖLÜNÜYOR

Merkezi sistem aboneliklerinde hane başına tüketim, toplam tüketimin sistemdeki toplam hane sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor. Bu nedenle bir hanenin yüksek tüketimi, diğer hanelerin de kademe sınırının üzerinde kalmasına yol açabiliyor.

Farklı bağımsız birimlerde yaşayıp tek doğal gaz sayacı kullanan haneler ise doğal gaz desteğinden yararlanmaya devam etmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilecek. Başvurular, e-Devlet'teki “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” üzerinden yapılabilecek.

TÜKETİMİ AZALTMAK İÇİN BAKIM VE YALITIM

Haberde, tasarruf için kombi ve tesisat bakımının belirli aralıklarla yetkili firmalara yaptırılması öneriliyor. Isı kaybını azaltmak amacıyla ısı yalıtımlı cam kullanılması, binalara mantolama yapılması ve güneş alan odalarda gündüz perdelerin açık tutulması da öneriler arasında yer alıyor.