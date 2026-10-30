Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi. Kurumun internet sitesinde yayımlanan tabloda, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık tüketim sınırları belirlendi. ÜÇ BÜYÜK İLDE LİMİTLER NE OLDU? Kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu. Aralık ayı için ise tüketim sınırları Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi. İllere göre farklılık gösteren limitler, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu sınırı aşan yüksek fatura ödüyor. Kasım ve aralık aylarına ilişkin 81 ilin tüketim limitlerinin tamamına BOTAŞ'ın yayımladığı tablodan ulaşılabiliyor.

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