Güney Dakota'da geliştirilen sistemde, güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen fazla elektrik kullanılarak karbon blokları ısıtılıyor. Depolanan yüksek sıcaklık ise ihtiyaç duyulduğunda sanayi tesislerinde yeniden kullanılabiliyor.

2 BİN 800 DERECELİK ISIYI GÜNLERCE SAKLIYORLAR

Antora Energy tarafından geliştirilen teknoloji, katı karbon bloklarının yüksek sıcaklıklara dayanabilme özelliğinden yararlanıyor. Yaklaşık 2 bin 800 dereceye kadar ısıtılan bloklar, özel yalıtım sistemleri sayesinde depoladıkları enerjiyi birkaç gün boyunca koruyabiliyor.

İhtiyaç duyulduğunda bu ısı kontrollü biçimde açığa çıkarılarak buhar üretiminde kullanılıyor. Güney Dakota'daki deneme tesisinin yakınında bulunan bir biyoyakıt rafinerisinde de bu yöntemden yararlanılıyor.

Sistem, özellikle rüzgârın güçlü estiği saatlerde üretilen ancak hemen tüketilemeyen elektriğin değerlendirilmesini sağlıyor. Böylece enerji, ihtiyaç duyulana kadar ısı biçiminde saklanabiliyor.

FABRİKALARDA DOĞAL GAZIN YERİNİ ALABİLİR

Çelik, çimento, kimya ve gıda üretimi gibi sektörlerde yüksek sıcaklık elde etmek için büyük miktarda doğal gaz ve kömür kullanılıyor. Karbon bloklarıyla çalışan termal bataryaların, bu yakıtlara olan bağımlılığı azaltabileceği belirtiliyor.

Geleneksel bataryalardan farklı olarak lityum, kobalt ve nikel gibi metallere ihtiyaç duymayan sistemde, daha yaygın bulunan karbon esaslı malzemeler kullanılıyor. Depolanan ısı, uygun donanımla yeniden elektriğe de dönüştürülebiliyor.

Teknolojinin yaygınlaşabilmesi için blokların uzun süreli kullanımda dayanıklılığının ve büyük ölçekli tesislerdeki maliyetinin değerlendirilmesi gerekiyor. Şirket, geliştirdiği sistemle yenilenebilir enerjinin sanayide daha geniş kullanım alanı bulmasını hedefliyor.