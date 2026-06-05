Brezilya’nın Guarapari kentinde bulunan doğal radyoaktif monazit kumlarının çevre sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel olarak incelemeye alındı. Espírito Santo Federal Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki düşük doğal radyasyon dozlarının kronik ağrılar ve meme kanseri oranları üzerindeki olası ilişkisini araştırıyor.

GARRINCHA DA BU SAHİLLERİ ZİYARET ETTİ

Koyu renkli monazit kumları, toryum elementi barındırdığı için düşük yoğunlukta doğal radyasyon yayıyor. Bu jeolojik oluşum, insan müdahalesi ya da endüstriyel atık olmaksızın tamamen doğal süreçlerle kıyı şeridinde birikiyor.

Brezilyalı ünlü futbolcu Garrincha da 1963 yılında kronik diz ağrılarına çözüm bulmak amacıyla bu sahilleri ziyaret etti. Bu ziyaretle birlikte bölge, ülke genelinde "Sağlık Şehri" unvanıyla anılmaya başlandı.

KANSER VAKALARININ DÜŞÜKLÜĞÜ HİPOTEZ YARATTI

Espírito Santo Federal Üniversitesi uzmanları, monazit kumlarının yoğun olduğu bölgelerdeki sağlık verilerini 10 yıl boyunca analiz etti. Yapılan araştırmalarda, Guarapari'deki meme kanseri vakalarının çevre illere kıyasla dikkat çekici oranda düşük olduğu saptandı.

Her 100 bin kadında sadece iki vaka kaydedilmesi bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Ancak uzmanlar, kumla temasın doğrudan bir tedavi veya önleme yöntemi olarak sunulamayacağını, kesin bir neden-sonuç ilişkisi için klinik testlerin sürdüğünü belirtiyor.

ULUSAL DENİZ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BAŞKENTİ SEÇİLDİ

Şehir, radyoaktif kumlarının yanı sıra barındırdığı 766 deniz türüyle de resmi olarak koruma altına alındı. Çıkarılan federal yasa kapsamında Guarapari, "Ulusal Deniz Biyoçeşitliliği Başkenti" unvanını kazandı.

Kıyı şeridinde yer alan 50'den fazla plaj ve yapay resife dönüşen tarihi batık gemiler, hem turizm hem de çevre bilim araştırmaları için önemli bir merkez oluşturuyor.