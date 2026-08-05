Yapılan çeşitli araştırmalar, doğal sarışın nüfusun en yoğun olduğu ülkeleri gösterdi. Dünya genelinde doğal sarışınların toplam nüfus içindeki oranının yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olduğu belirtilirken, listenin zirvesinde İskandinav ve Kuzey Avrupa ülkeleri yer aldı. Açıklanan sıralamada Türkiye'nin yer almaması ise dikkat çekti.

Doğal sarışın nüfus oranının en yüksek olduğu ülkeler şu şekilde sıralandı:

Finlandiya – %80

İsveç – %78

Norveç – %75

Estonya – %70

İzlanda – %70

Danimarka – %68

Almanya – %66

Hollanda – %66

Letonya – %66

Litvanya – %57

Birleşik Krallık – %56

Çekya – %56

Belarus – %55

Avusturya – %54

Rusya – %47

Polonya – %46

İsviçre – %46

Ukrayna – %45

Slovakya – %45

İrlanda – %38

Fransa – %37

Slovenya – %27

Hırvatistan – %25

Bosna Hersek – %19

İtalya – %15

Romanya – %15

İspanya – %12

Bulgaristan – %10

Sırbistan – %10

Portekiz – %9

Arnavutluk – %8

Gürcistan – %6

Yunanistan – %4

Ermenistan – %3