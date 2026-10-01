Havaların soğuk gitmesiyle birlikte kombiler yeniden devreye girerken, doğal gaz faturalarında uygulanan kademeli tarife sistemi yeniden gündemin üst sıralarına yerleşti. Yeni düzenleme, 4 Nisan 2026'dan itibaren yürürlüğe girdi.

BOTAŞ tarafından belirlenen il ve ay bazlı tüketim limitini aşan konut aboneleri, ilgili aya ait tüketimleri için Kademe-2 fiyatından fatura ödeyecek. Sınırları aşmayan aboneler ise Kademe-1 fiyatından yararlanmaya devam edecek.

2,8 MİLYON ABONE ETKİLENECEK

Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife uygulamasından, abonelerin yaklaşık yüzde 12'si olan 2,8 milyon kişinin etkilenmesi öngörülüyor. Yaklaşık 19 milyon abone ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edecek.

FİYATLAR NE KADAR?

Yeni sistemde iki farklı doğal gaz fiyatı geçerli olacak. Kademe-1 fiyatı metreküp başına 10,62 TL olarak uygulanırken, Kademe-2 fiyatı 18 TL olacak. Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz destekli fiyat ise metreküp başına 5,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Birim fiyatların üzerine ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli eklenerek tüketicinin ödediği nihai fiyat oluşuyor. Bu nedenle faturaya yansıyan tutar dağıtım bölgesine göre farklılık gösterebiliyor.

LİMİTİ AŞAN TÜM TÜKETİM KADEME-2'DEN HESAPLANACAK

Sistemin en dikkat çeken yönlerinden biri, limitin aşılması durumunda o aya ait toplam tüketimin Kademe-2 fiyatından hesaplanması. Yani sadece sınırın üzerindeki kısım değil, ilgili ay için belirlenen günlük ortalama tüketim sınırının aşılması halinde o ayın tamamı daha yüksek tarife üzerinden faturalandırılacak.

İSTANBUL İÇİN EKİM LİMİTİ 43,73 METREKÜP

Tüketim limitleri her il ve ay için ayrı belirleniyor. Ekim ayında bazı illerdeki Kademe-1 tüketim limitleri şöyle:

İstanbul: 43,73 metreküp

Ankara: 76,86 metreküp

İzmir: 25,11 metreküp

Antalya: 16,94 metreküp

Diyarbakır: 31,69 metreküp

Kütahya: 70,93 metreküp

Erzurum: 62,83 metreküp

Hakkari: 45,19 metreküp

Kars: 53,39 metreküp

Rize: 34,18 metreküp

Bu limitler, kentlerin iklim koşulları ve geçmiş tüketim verileri dikkate alınarak belirleniyor. Kış aylarında tüketim arttığı için limitler de yükseliyor.

Örneğin İstanbul'da ekim ayında 43,73 metreküp olan tüketim limiti kasımda 101,71 metreküpe, aralıkta ise 198,12 metreküpe çıkıyor. Ankara'da ise ekim ayında 76,86 metreküp olan limit kasımda 161,63, aralıkta 284,25 metreküp olarak uygulanacak.

MERKEZİ SİSTEMDE FARKLI HESAPLAMA

Merkezi sistem kullanılan binalarda, toplam doğal gaz tüketimi hane sayısına bölünerek hane başına düşen tüketim hesaplanıyor. Fatura dönemi iki ayı kapsıyorsa, her ay için ayrı ayrı günlük ortalama tüketim sınırı dikkate alınıyor.

KİMLER MUAF?

İbadethaneler, cemevleri, şehit aileleri ve gaziler için özel tarife uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlanıyor. Konut abonelerinin hangi kademeden faturalandırılacağı, bulundukları il, fatura döneminin hangi ayı kapsadığı ve günlük ortalama tüketim miktarına göre belirleniyor.

Yeni sistemle birlikte tüketim limitini aşan abonelerin faturalarında artış yaşanması beklenirken, yüz binlerce vatandaşın doğal gaz desteğinden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor.