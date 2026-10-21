Isıtma giderlerini azaltmanın en etkili yollarından biri, evin tamamını aynı sıcaklıkta tutmak yerine odaların kullanım sıklığına göre farklı sıcaklıklar belirlemek. Bölgesel ısıtma olarak bilinen bu yöntem, ihtiyaç duyulmayan alanların gereğinden fazla ısıtılmasını önlemeyi amaçlıyor.

21-18-16 kuralı da bu yaklaşım üzerine kurulu. Buna göre oturma odası gibi günün büyük bölümünün geçirildiği alanlarda 21 derece, yatak odasında 18 derece, seyrek kullanılan odalarda ise 16 derece hedefleniyor.

Oturma odası 21, yatak odası 18 derece olmalı

Evde en çok vakit geçirilen oturma odası ve benzeri alanlarda 21 derece sıcaklık, konfor ile enerji tasarrufu arasında bir denge sağlayabilir, ancak ideal sıcaklık; kişinin yaşına, sağlık durumuna, hareket düzeyine ve evin yalıtımına göre değişebilir.

Yatak odasında ise daha serin bir ortam tercih edilebilir. Yaklaşık 18 derece, birçok kişi için uykuya elverişli bir sıcaklık olarak kabul ediliyor. Bazı kişiler daha düşük sıcaklıklarda da rahat uyuyabilirken, herkes için geçerli tek bir ideal sıcaklık bulunmuyor. Az kullanılan odalarda sıcaklık 16 dereceye düşürülebilir.

Koridor, kiler ve nadiren kullanılan diğer alanlarda 16 derece hedeflenerek gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilebilir.

Sıcaklığı gereğinden fazla düşürmek, nem ve küf oluşumu riskini artırabilir. Bu nedenle 15 derecenin altına inilmemesi gerektiği yönündeki öneri her ev için kesin bir sınır olarak değerlendirilmemeli. Küf riski yalnızca sıcaklığa değil, havalandırmaya, yalıtıma ve iç mekândaki nem oranına da bağlı.

Termostatı 1 derece düşürmek ne kadar tasarruf sağlar?

Isıtma sisteminin ayarını 1 derece düşürmek, enerji tüketimini azaltabilir. Bazı hesaplamalarda bu değişikliğin ısıtma giderlerinde yüzde 6'ya varan tasarruf sağlayabileceği belirtse de gerçek tasarruf miktarı; kullanılan yakıt türüne, hava koşullarına, binanın yalıtımına ve ısıtma sisteminin verimliliğine göre değişiyor.

Odaların sıcaklığını kullanım amacına göre ayarlamak da gereksiz ısıtmayı azaltabilir. Bununla birlikte, faturadaki düşüşün yüzde 10 ila 20 arasında olacağı yönündeki tahminler her ev için geçerli değil.