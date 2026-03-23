Avrupa’da doğalgaz fiyatları, Ortadoğu’daki savaşın dördüncü haftasına girmesi ve ABD ile İran arasındaki karşılıklı tehditlerin artmasıyla yükselişini sürdürdü.
Referans fiyat olarak kabul edilen Hollanda TTF ön ay kontratı, günün erken saatlerinde yüzde 3,9 artarak megavat saat başına 61,58 euro seviyesine ulaştı. Böylece fiyatlardaki aylık artış yüzde 90’ın üzerine çıktı.
Piyasalardaki yükselişte, özellikle Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının durma noktasına gelmesi ve Katar’daki dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracat tesislerinden birinin hasar görmesi etkili oldu.
Öte yandan Avrupa Birliği’nde doğalgaz depolama seviyeleri yüzde 28,48 düzeyinde kalırken, Avrupa ile Asya’daki alıcılar arasında LNG kargolarına yönelik rekabetin artabileceği endişesi sürüyor.
Analistler, Asya’daki LNG alıcılarının yüksek fiyatlar nedeniyle spot piyasadan uzak durduğunu, ancak arz kesintilerinin uzaması halinde bu durumun değişebileceğini belirtiyor.