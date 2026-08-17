Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kullanılan ısıtma cihazlarına yönelik eko-tasarım yönetmeliğini revize etti. İlk taslakta yer alan ve gazlı kombi satışlarını önemli ölçüde kısıtlamayı öngören maddeler, sektör temsilcileri ve üye ülkelerle yürütülen müzakerelerin ardından yumuşatıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, piyasaya sunulacak gazlı kombiler için minimum verimlilik standardı yükseltildi.

MİNİMUM VERİMLİLİK ORANI %92 OLACAK

KB.pl’nin aktardığı bilgilere göre, AB genelinde ısıtma cihazları için halen %86 olarak uygulanan minimum verimlilik eşiği %92’ye çıkarılacak. Yeni düzenleme kapsamında: %92 verimlilik oranının altında kalan konvansiyonel ve düşük verimli gazlı kombilerin satışı yasaklanacak.

Mevcut pazarda %92 verimlilik şartını karşılayan modern yoğuşmalı kombilerin payı artırılacak. Cihazların verimlilik ölçümlerinde kullanılması planlanan ve gazlı sistemlerin aleyhine sonuç doğurabileceği belirtilen test yöntemi değişikliğinden vazgeçildi.

TEK BİR ETİKETLEME SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Yeni düzenleme çerçevesinde, AB sınırları içinde satılan tüm ısıtma cihazları için A ile G harfleri arasında değişen tek tip enerji etiketleme sistemine geçilecek.

İlk görüşmelerde gündeme gelen ve ısı pompalarına avantaj sağlayan tekil değerlendirme metodolojisi reddedildi. Yeni sistemde her teknoloji aynı ölçekte sınıflandırılacak; ancak değerlendirme kriterleri teknolojinin kendi çalışma prensiplerine göre belirlenecek.

MEVCUT KULLANICILAR ETKİLENMEYECEK

Düzenleme yalnızca piyasaya yeni sürülecek ürünleri kapsayacak. Halihazırda evlerinde gazlı kombi kullanan mülk sahipleri için cihaz değiştirme zorunluluğu getirilmiyor.

Yeni kurallar doğrultusunda üretim ve dağıtım süreçlerini güncelleme yükümlülüğü üretici ve distribütör firmalara verilirken, standartlara uymayan cihazların AB pazarındaki satışına izin verilmeyecek.