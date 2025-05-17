Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." açıklamasını yaptı.

MÜJDE GELDİ AMA SEÇİM YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan son doğalgaz rezervi bulundu açıklamasını 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce vermişti. Doğalgaz bulunduğu açıklanan Sakarya Gaz Sahasına günlük 10 milyon metreküp hedefi koymuştu.

Yapılan yeni rezerv açıklaması ise akıllara seçimi getirdi. 2023'teki müjdelerin ardından hanelere doğalgaz 100 metreküpe kadar bir yıl bedava olarak sunuldu. Bedava olarak sunulan müjdenin faturası ise daha sonra zam olarak vatandaşa döndü. TÜİK enflasyon hesabından ücretsiz doğalgazı sıfır etki olarak hesapladı.

'HER YENİ BULUŞ YENİ ZAM'

CHP'li Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan keşiflerin vatandaşa zam olarak döndüğünü söyledi.

Enginyurt'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan'dan Doğalgaz Müjdesi(!) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'müjde' diyerek, "Dün Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık, 75 milyar metreküplük doğalgaz bulduk" dedi. Ey Vatandaşım! Hazır olun yeni DOĞALGAZ ZAMMI YOLDA demektir bu. Zira yeni her buluş,yeni zam."