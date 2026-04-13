Enerji piyasasını denetleyen resmi kurumlar, son dönemde artış gösteren sayaç müdahalelerine karşı acil bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Sayaçla oynamak yasa dışıdır ve tehlikeli olabilir" denilerek, kullanıcıların sadece yasaları çiğnemekle kalmayıp kendi hayatlarını da tehlikeye attıkları vurgulandı.

"MADDİ HASAR, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR"

Daily Express'te yer alan haberde, Enerji hırsızlığının, insanların fatura bedellerini düşürmek için sayaç düzeneklerine müdahale etmesiyle oluştuğu belirtildi. Resmi uyarı metninde tehlikenin boyutu şu ifadelerle aktarıldı:

"Bu durum maddi hasara, yaralanmaya veya ölüme neden olabilir."

Verilen bilgilere göre; elektrik çarpmaları, ciddi yanıklar, ev yangınları, ölümcül gaz sızıntıları ve patlamalar bu müdahalelerin en yaygın sonuçları arasında yer alıyor. İstatistikler, bu tür hatalı işlemlerin ortalama her 10 günde bir can kaybıyla sonuçlandığını ortaya koyuyor.

DOLANDICILARA AMAN DİKKAT!

Yetkililer ayrıca, vatandaşları enerji faturalarını düşürme vaadiyle hizmet teklif eden şüpheli kişilere karşı uyardı. Tüketicilerin, "sayaçlarında değişiklik yaparak enerji faturalarını düşürmeyi teklif eden kişilere karşı dikkatli olmaları" gerektiğinin altı çizildi.

Hem doğalgaz hem de elektrik sayaçlarında usulsüz bir durum olup olmadığını anlamak için aşağıdaki belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor:

Doğalgaz Sayaçlarında Şüpheli Durumlar:

-Olağandışı veya yanlış yerleştirilmiş gibi görünen borular,

-Sabit kalan veya hareket etmeyen kadranlar,

-Sayaç kutusunun yakınında gaz kokusu,

-Metal boru olması gereken yerlerde kauçuk bağlantılar.

Elektrik Sayaçlarında Şüpheli Durumlar:

-Dışarıya doğru uzanan, etrafına dolanan veya klipslerle tutturulmuş ek teller,

-Hasar görmüş sayaç kasası,

-Sayaç yakınında yanık kokusu, duman veya kıvılcımlar.

UZMANLARDAN GÜVENLİK TASARRUFTAN ÖNEMLİDİR UYARISI

Gündeme gelen bu konu, Türkiye'deki aboneler için de büyük önem taşıyor. Uzmanlar, fatura maliyetini düşürmek için sayaçlara müdahale etmenin bir çözüm olmadığını aksine bu durumun telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına yol açabileceğini hatırlatıyor.