Temmuz ayı doğalgaza zamla birlikte geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğal gaz toptan satış fiyatlarında 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere yeni bir zam yaptığını duyurdu.

Buna göre konut tüketicileri için ortalama yüzde 24,6, sanayi tüketicileri için ise yüzde 7,86 oranında artış yapıldı. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği BOTAŞ doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %7,86 konut tüketicileri için ise ortalama %24,6 oranında artış söz konusudur.

Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.