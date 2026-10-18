Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanal 7'de katıldığı yayında soruları yanıtladı.

Bayraktar, doğalgaz fiyatları, yerli üretim hedefleri, petrol arama çalışmaları ve enerji destek programları konularına değindi.

DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, ekim ve kasım aylarında herhangi bir zam yapmayı planlamadıklarını açıkladı.

Bayraktar, "Şu anda planladığımız bir fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok" ifadelerini kullandı.

'ELEKTRİKTE DESTEK LİMİTİ DÜŞEBİLİR'

Enerji desteklerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, yüksek tüketim yapan abonelere yönelik destek sınırlarında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini ifade etti.

Elektrikte yıllık tüketim sınırının 2025'te 5 bin kilovatsaat olarak belirlendiğini, 2026'da ise 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü hatırlatan Bayraktar, 2027 için yeni bir limit belirleneceğini ve bu sınırın 4 bin kilovatsaatin altına inebileceğini söyledi.