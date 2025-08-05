Bu yıl 1 Şubat’ta elektrik faturaları için başlayan ‘maliyet esaslı kademeli tarife’ uygulaması, bu kış doğalgaz faturaları için de yürürlüğe alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 81 ilin enerji kullanım bedellerini inceleyerek oluşturacağı tabloda şehirlerarası enerji maliyetleri büyük farklılıklar gösterecek. İllere göre belirlenecek doğalgaz fiyatlandırması nedeniyle iki komşu ilden biri, aynı kullanım için diğer ilden daha az ya da yüksek fatura ödemek zorunda kalacak. Elektrik ve doğalgaz faturaları için devlet tarafından verilen ‘sübvansiyon’ desteği hızlı adımlarla geri çekiliyor.