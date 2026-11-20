Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye genelinde doğalgaz tüketimi artış gösterirken, bu kış ilk kez devreye alınan kademeli tarife sistemi ısınma maliyetlerinde belirleyici rol oynuyor. Kasım ayında yapılan düzenlemeyle birlikte, soğuk hava nedeniyle tüketimi artan hanelerin devlet destekli tarifeden yararlanmaya devam edebilmesi amacıyla kasım ve aralık ayları için belirlenen tüketim limitleri yukarı yönlü revize edildi.

LİMİTLER İLLERİN İKLİM KOŞULLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Yeni tarife modelinde tüketim sınırları ülke genelinde standart bir rakam üzerinden değil, illerin iklim şartları ve geçmiş yıllardaki tüketim ortalamaları baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre İstanbul'da kasım ayı için 136,01 metreküp olarak belirlenen destekli tüketim sınırı, aralık ayında 259,35 metreküpe çıkıyor. Kış mevsiminin daha sert geçtiği Ankara, Erzurum, Kars ve Van gibi illerde ise bölge koşullarına uygun farklı limitler uygulanıyor. Bu uygulama nedeniyle farklı şehirlerde eşit miktarda gaz tüketen hanelerin fatura tutarları değişiklik gösterebiliyor.

DESTEKLİ VE DESTEKSİZ TARİFE ARASINDAKİ FİYAT FARKI

Belirlenen metreküp sınırının aşılması durumunda uygulanan tarife değişimi, fatura tutarlarına doğrudan yansıyor. Yapılan hesaplamalara göre İstanbul'da aylık 100 metreküp doğalgaz kullanan bir hane, destekli tarife kapsamında yaklaşık 1.800 TL ödeme yaparken, limit aşımı nedeniyle desteksiz tarifeye geçildiğinde bu tutar yaklaşık 2.700 TL'ye ulaşıyor. İki tarife arasındaki yaklaşık 900 TL'lik fark, tüketim sınırlarının takibini önemli hale getiriyor. Nihai fatura tutarları ise vergi kalemleri, dağıtım bedelleri ve kullanım koşullarına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

TÜKETİMİ DÜŞÜRMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Isınma verimliliğini artırmak ve kademe sınırları içinde kalmak için alınabilecek temel tedbirler şu şekilde sıralanıyor:

Radyatörlerin önünün eşya, perde veya kurutulmak istenen çamaşırlarla kapatılmaması,

Kapı ve pencere kenarlarındaki ısı kaybına yol açan hava sızıntılarının yalıtım malzemeleriyle giderilmesi,

Kombi bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve kullanılmayan odalardaki petek vanalarının kısılması.

FATURA DETAYLARI VE SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI

Kış döneminde doğalgaz giderlerini takip etmek isteyen tüketicilerin, faturalarda yer alan toplam tutarın yanı sıra harcanan metreküp miktarını ve hangi tarife diliminden faturalandırıldıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Önceki ayların tüketim verileriyle karşılaştırma yapmak, kullanım artışlarını tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca belirlenen gelir ve tüketim kriterlerini sağlayan haneler, ilgili kurumlar üzerinden doğalgaz tüketim desteği başvurularını gerçekleştirebiliyor.