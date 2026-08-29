Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl eylülde Beyaz Saray’a giderek ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesinden sonra Türkiye, doğalgazdan sonra petrolde de ABD’ye bağımlı hale geliyor. Bu yılın mayıs ayına kadar ABD’den petrol ürünü ithal etmeyen Türkiye, mayıs ve haziran aylarında yoğun bir şekilde ABD’den ithalata başladı.

2 AYDA DEĞİŞTİ

Verilere göre ABD, Türkiye’nin haziran ayında ham petrolde 1 numaralı ithalat adresi oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun sektör raporuna göre Türkiye’nin ham petrol ithalatının yüzde 21’i ABD’den yapıldı. Haziranda ABD’den toplam 570 bin 676 ton ham petrol ithal edildi. Türkiye’nin ABD’den ham petrol ithalatındaki payı yılın ilk 4 ayında yüzde 0, mayısta da yüzde 13 seviyesindeydi. Haziranda ise ABD, Rusya’yı da geçerek ham petrolde zirveye çıktı. ABD verilerine göre de Türkiye, ABD’nin mayısta en çok ham petrol sattığı 11’inci ülke oldu. Temmuzda Rusya’nın ihracat yasağıyla Türkiye, motorinde de ABD’ye yöneldi.

EN BÜYÜK PARTNER

Analistlerin hesaplamasına göre Türkiye’nin ağustostaki motorin ithalatında ABD; Hindistan ve İtalya’dan sonra 3. sıraya yerleşti. Bu yıl ABD, Rusya’yı geçerek Türkiye’nin doğalgaz ithalatında en büyük partneri olmuştu.

Enerji ithalatı 40 milyar $’ı aştı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin en önemli açmazlarından birisinin enerjide dışa bağımlılık olduğunu kabul ederek “Bugün 3 birim enerjinin 2’sini ithal ediyoruz” dedi. Dış ticaret verileri de Türkiye’nin enerji ithalatı faturasının giderek arttığını gösteriyor. Enerji ithalatı temmuzda yıllık bazda yüzde 13.2 artarak 5 milyar 826 milyon dolara ulaştı. Ocak-temmuz döneminde de enerji ithalatına yıllık yüzde 7.2’lik artışla 40 milyar 86 milyon dolar ödendi. Diğer yandan haziran ayında petrol üretimi yüzde 1.5, doğalgaz üretimi de yüzde 7.6 geriledi.