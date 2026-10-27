Avrupa’da enerji dönüşümünün öncelikli adımlarından biri olarak görülen ısı pompalarına yönelik talep belirgin şekilde geriledi. Polonya merkezli haber kaynağı Wprost’un aktardığı verilere göre, müstakil ev sahipleri yüksek maliyetler ve beklenen tasarrufun sağlanamaması gerekçesiyle alternatif sistemlere, özellikle pelet kazanlarına yöneliyor.

ISI POMPALARINDA BEKLENTİ VE GERÇEKLİK UYUŞMAZLIĞI

Sektör analizlerine göre ısı pompalarının beklenen ekonomik faydayı sağlamaması, cihazların kendisinden ziyade yapıların yalıtım durumundan kaynaklanıyor. Uzmanlar, söz konusu sistemlerin yeterli ısı yalıtımı bulunmayan binalarda yüksek elektrik tüketimine ve beklenmedik faturalara yol açtığını belirtti. Doğru projelendirme ve montajın da verimlilikte kritik rol oynadığı ifade edildi.

Yapıların ısı pompasına uygun hale getirilmesi için gereken cephe yalıtımı, pencere-kapı değişimi ve tesisat modernizasyonu gibi kapsamlı tadilat masraflarının 100 bin zlotiyi (yaklaşık 27 bin dolar) aşabildiği bildirildi.

PELET PAZARINDA FİYAT VE TEDARİK RİSKLERİ

Isı pompalarından kaçınan tüketicilerin pelet yakıtlı sistemlere yönelmesi ise beraberinde yeni maliyet baskıları getiriyor. Verilere göre geçtiğimiz yıl tonu yaklaşık 270 dolara kadar bulunabilen pelet yakıtının fiyatı iki katına çıkarak yaklaşık 540 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz kış sezonunda yaşanan tedarik sıkıntılarının da sürdüğü kaydedildi.

Hava kirliliğiyle mücadele eden sivil toplum kuruluşu Polski Alarm Smogowy temsilcisi Piotr Siergiej, pelet kazanlarının hızla artmasının iç pazarda üretim yetersizliğine ve ithalata bağımlılığa yol açabileceği, bunun da yakıt fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği uyarısında bulundu.

DEVLET DESTEKLERİNE BAŞVURULARDA SERT DÜŞÜŞ

Tüketici eğilimlerindeki bu kırılma, Polonya hükümetinin eski ısıtma sistemlerini yenilemek amacıyla yürüttüğü "Temiz Hava" hibe programının resmi istatistiklerine de yansıdı: Geçmişte haftalık 8 bine kadar ulaşan hibe başvuruları, 2026 yılı ekim ayı başında haftalık 690 seviyesine kadar geriledi.

Yılın ilk dört ayında (ocak–nisan) ısı kaynağı değişimi için yapılan başvuruların yüzde 81'ini pelet ve biyokütle kazanları oluşturdu. Daha önceki dönemlerde ilk sırada yer alan ısı pompalarının başvuru payı ise yüzde 23'e kadar düştü.

Uzmanlar, ısınma yatırımı planlayan konut sahiplerinin yalnızca ilk kurulum bedelini değil; yapının yalıtım durumunu, yakıtın piyasadaki bulunabilirliğini ve uzun vadeli enerji maliyetlerini birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.