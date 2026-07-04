Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) tarafından yayımlanan ve 21 Avrupa ülkesini kapsayan son piyasa raporu, kıta genelinde fosil yakıtlardan yenilenebilir ısınma teknolojilerine geçişin hızlandığını ortaya koydu. Verilere göre, Avrupa'daki ısı pompası satışları geçen yıl yüzde 13 oranında artarak 2,9 milyon üniteye ulaştı ve toplam kurulu stok 29,3 milyon üniteye yükseldi.

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Raporda öne çıkan veriler şu şekilde:

- Avrupa'daki mevcut ısı pompası stoku, 200'den fazla tankerin taşıdığı sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) eşdeğer miktarda ısı üretiyor.

- Bu kapasite, Avrupa Birliği'nin (AB) yıllık toplam LNG ithalatının yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor ve enerji ithalat maliyetlerinde 9,7 milyar avroluk tasarruf sağlıyor.

- Isı pompaları aracılığıyla sağlanan toplam ısı miktarı, 2025 yılında AB'ye Orta Doğu'dan gelen toplam LNG miktarının iki katına ulaştı.

Yalnızca 2025'te kurulan 2,9 milyon yeni ünite, tek başına 2,5 milyar metreküp (bcm) LNG ihtiyacını ikame etti. Bu miktar, AB'nin Orta Doğu'dan yaptığı gaz ithalatının yaklaşık yüzde 24'üne denk geliyor.

ALMANYA VE FRANSA PAARIN LİDERİ

Ülke bazlı veriler incelendiğinde, 2025'te büyüme hızında liderliği yüzde 50'lik artışla Almanya üstlendi. Almanya'da ısı pompalarının ulusal ısıtma pazarındaki payı ilk kez yüzde 50 seviyesine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Danimarka'da ise satışlarda yüzde 36 artış kaydedildi.

Satış adedi bazında 528 bin üniteyle Fransa ilk sırada yer alırken, onu 423 bin üniteyle İtalya takip etti. Kurulu toplam stok miktarında da Fransa 7 milyon üniteyle zirvede bulunurken, İtalya 5 milyon üniteye yakın stokuyla ikinci sırada yer alıyor.

Her bin hane başına düşen satışlarda Litvanya (46 satış) ve Norveç (43 satış) başı çekiyor. Nüfus oranına göre kullanım yoğunluğunda ise Norveç her bin hane başına 650, Finlandiya ise 540 ısı pompasıyla Avrupa'nın en yoğun pazarları olmayı sürdürüyor.

9 ÜLKE DAHA EKLENİYOR

Raporda yer alan veriler, 18 ana pazarın yanı sıra verileri sabit kabul edilen İrlanda, Macaristan ve Estonya'yı kapsıyor. Bu listeye henüz ana istatistiklere dahil edilmeyen Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi 9 ülke daha eklendiğinde, 2025 toplam satışlarının gerçekte 3,1 milyon üniteye kadar çıktığı tahmin ediliyor.

UZMANLAR ENERJİ GÜVENLİĞİNE VURGU YAPTI

EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurulan her yeni ısı pompasının Avrupa'nın enerji güvenliğini pekiştirdiğini belirtti. LNG'nin en pahalı enerji kaynaklarından biri olduğuna ve tedarikçilerin her zaman güvenilir olmadığına dikkati çeken Kenny, yeni verilerin Avrupalıların fosil yakıtla ısınmadan hızla uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.

AB Komisyonu'nun temmuz ayında yayımlanması beklenen elektrifikasyon paketi kapsamında, ısı pompaları ve elektrik üzerindeki vergi ile KDV oranlarının düşürülmesi için üye devletlere baskı yapması bekleniyor. EHPA raporda, AB yönetiminin bu teknolojiyi daha ekonomik hale getirmesinin enerji bağımsızlığı için kritik olduğunu ifade etti.