Beşiktaş'ın 24 yaşındaki milli kalecisi Doğan Alemdar, Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında Gürcistan polisinin müdahalesine tepki gösterdi. Batum Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Alemdar, müdahaleyi haksız olarak nitelendirdi.

"ONLAR ADINA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Maçın ilk yarısında taraftarların bulunduğu tribüne yapılan müdahaleyi değerlendiren Alemdar, "Dün maç içinde taraftarlarımızın yanına gittik. Gürcistan polisinin haksız yere bir müdahalesi oldu. Onlar adına çok üzüldüm. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Destek verenlere de teşekkür eden milli kaleci, "Tüm ülkemize teşekkür ederim. Onların destekleri bizim için çok önemliydi. Futbol oynuyoruz. Kardeşlik, dostluk çok önemli. Tüm Türk milleti arkamızda durdu. Herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ GEÇİRDİK"

Yaşanan olumsuzluklara rağmen galibiyetle dönmenin kendilerini motive ettiğini belirten Alemdar, "Öncelikle mutluyuz. Tüm olumsuzluklara rağmen buradan galibiyetle dönmek bizi çok motive etti. Takım arkadaşlarımı, herkesi tebrik ediyorum. Çünkü çok zorlu bir süreç geçirdik. Ülkemizi gururlandırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.